森日菜美、バルーンスカートから美脚スラリディズニー満喫写真に「お姫様みたい」「スタイル良すぎ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】女優の森日菜美が10月25日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開した。
【写真】24歳美人女優、美脚大胆披露
森は「でぃずにーーー久々に行けて嬉しかったぁ。ハロウィン可愛すぎた…麻辣ぽっぷこーん推し」とコメントし、東京ディズニーシーでのショットを公開。「おしゃれキャット」のマリーの帽子をかぶり、黒のトップスに白のミニバルーンスカート、黒いレースアップブーツ姿で真っ直ぐな脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「お姫様みたい」「可愛すぎる」「素敵な時間」「綺麗な脚」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆森日菜美、モノトーンコーデで美脚披露
◆森日菜美の投稿に反響
