スザンヌ、息子の小学校最後の運動会弁当公開「愛情いっぱい」「素敵なママ」の声
【モデルプレス＝2025/10/26】タレントのスザンヌが10月25日、自身のInstagramを更新。息子の小学校最後の運動会を報告した。
【写真】38歳美女タレント「豪華」と話題の運動会弁当
スザンヌは「息子、小学校生活最後の運動会でした そして6年間ではじめてお弁当ありの午後までの運動会」とコメント。弁当の入った大きなボックスを持つカジュアルな運動会スタイルの自身のショットとともにレジャーシートにずらりと並んだたくさんのおにぎりや卵焼き、ウィンナー、ミートボールなどのおかず、フルーツの写真を公開した。
そして立候補して応援団を務めたという息子について「演舞も頑張ってた おっきな声で声枯らして応援してた！誰かのこと応援するって嬉しいね楽しいね！感動をありがとう 運動会本当に最高だった！！」と綴った。
この投稿に、ファンからは「愛情いっぱいのお弁当」「子供の成長は早いですね」「素敵なママ」「豪華すぎる」などと反響が寄せられている。
スザンヌは2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
