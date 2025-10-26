ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスが直撃 インタビュー連載スタート【取材こぼれ話あり】
【モデルプレス＝2025/10/26】日本最大級の女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」にて、8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）のインタビュー連載が、10月26日よりスタートする。
【写真】8人組ボーイズグループ、韓国から来日時に直撃
ATEEZは2018年10月にデビューしたHONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、YEOSANG（ヨサン）、SAN（サン）、MINGI（ミンギ）、WOOYOUNG（ウヨン）、JONGHO（ジョンホ）からなる8人組。2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN : WILL」（2023年12月リリース）では「Billboard 200」で自身初の1位を獲得しただけでなく、英「オフィシャルアルバムチャート」で2位にランクイン。2024年4月には米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」にK-POPボーイズグループとして史上初となる出演を果たし、同年11月リリースの11TH MINI ALBUM「GOLDEN HOUR : Part.2」では「Billboard 200」で2度目の1位を獲得するなど、絶大な人気を誇っている。また、10月24日のデビュー7周年を前に、8人全員で所属事務所との7年の再契約を結んだことを7月に発表し、大きな話題を呼んだ。
2019年12月に日本デビューも果たしている彼らは「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなる日本でのフルアルバムとなったATEEZ JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」を9月17日にリリース。タイトルには“困難からの新たな希望”という意味が込められており、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。
世界中から熱視線が集まるATEEZに9月某日、モデルプレスはインタビューを実施。全員揃っての撮影では「キュートなポーズをお願いします！」と伝えると、8人は「分かりました！」と快く対応してくれた。撮影ではキャプテンのHONGJOONG、インタビューではほぼ全て日本語で回答してくれたYUNHOとSANを中心にメンバーを引っ張り、終始和やかな雰囲気で進行した。インタビュー後にはSANが「インタビュー面白かったです！」と満面の笑みを浮かべ、1人ひとり「ありがとうございます」「おつかれさまでした」と丁寧に伝えてくれる姿からは、心優しい人柄が滲み出ていた。
同連載は、3日連続でソロインタビューと全員インタビューを配信。ソロインタビューでは、“困難からの新たな希望”という新アルバムのテーマにちなみ、自身がこれまで抱えてきた困難をどのように乗り越えてきたか聞くと、彼らがトップスターである理由がみえてきた。さらに最終回となる全員インタビューでは、再契約を経てさらに活動を続けていく彼らに「メンバーのここは直してほしいと思う部分」をぶっちゃけてもらった。1人ひとりのクールな表情・可愛らしい表情の二面性を切り取った撮り下ろし写真もお楽しみに！（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】8人組ボーイズグループ、韓国から来日時に直撃
◆ATEEZ、約4年半ぶり日本フルアルバム「Ashes to Light」
ATEEZは2018年10月にデビューしたHONGJOONG（ホンジュン）、SEONGHWA（ソンファ）、YUNHO（ユンホ）、YEOSANG（ヨサン）、SAN（サン）、MINGI（ミンギ）、WOOYOUNG（ウヨン）、JONGHO（ジョンホ）からなる8人組。2ndフルアルバム「THE WORLD EP.FIN : WILL」（2023年12月リリース）では「Billboard 200」で自身初の1位を獲得しただけでなく、英「オフィシャルアルバムチャート」で2位にランクイン。2024年4月には米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」にK-POPボーイズグループとして史上初となる出演を果たし、同年11月リリースの11TH MINI ALBUM「GOLDEN HOUR : Part.2」では「Billboard 200」で2度目の1位を獲得するなど、絶大な人気を誇っている。また、10月24日のデビュー7周年を前に、8人全員で所属事務所との7年の再契約を結んだことを7月に発表し、大きな話題を呼んだ。
◆ATEEZにモデルプレスがインタビュー
世界中から熱視線が集まるATEEZに9月某日、モデルプレスはインタビューを実施。全員揃っての撮影では「キュートなポーズをお願いします！」と伝えると、8人は「分かりました！」と快く対応してくれた。撮影ではキャプテンのHONGJOONG、インタビューではほぼ全て日本語で回答してくれたYUNHOとSANを中心にメンバーを引っ張り、終始和やかな雰囲気で進行した。インタビュー後にはSANが「インタビュー面白かったです！」と満面の笑みを浮かべ、1人ひとり「ありがとうございます」「おつかれさまでした」と丁寧に伝えてくれる姿からは、心優しい人柄が滲み出ていた。
同連載は、3日連続でソロインタビューと全員インタビューを配信。ソロインタビューでは、“困難からの新たな希望”という新アルバムのテーマにちなみ、自身がこれまで抱えてきた困難をどのように乗り越えてきたか聞くと、彼らがトップスターである理由がみえてきた。さらに最終回となる全員インタビューでは、再契約を経てさらに活動を続けていく彼らに「メンバーのここは直してほしいと思う部分」をぶっちゃけてもらった。1人ひとりのクールな表情・可愛らしい表情の二面性を切り取った撮り下ろし写真もお楽しみに！（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】