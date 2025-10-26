こういうの探してた！（歓喜）【3COINS】ストック買いしたい♡「優秀レッグウェア」

気負わずデイリーに使えるレッグウェアを探すなら、【3COINS（スリーコインズ）】を候補に加えてみて。おしゃれなカラーソックスだけじゃなく、オフィスやきれいめコーデで使えるアイテムも揃っています。そこで今回は、素足風に見せてくれるソックスとタイツをご紹介。550円以下で手に入るから、ストック買いするのもありかも！

通勤コーデに◎ ストッキング風の足袋ソックス

【3COINS】「ストッキング風足袋クルーソックス」\330（税込）

通勤コーデの強い味方になってくれそうなのが、ストッキング風の足袋型ソックス。シューズから見える部分がストッキングのようなシアー素材になっており、美しい足元を演出します。指先は足袋タイプになっていて、足袋型のブーツやパンプスにマッチ。浅めのソックスは脱げやすくてストレスという人も、快適に履けそうです。カラーは、ブラックとベージュの2色展開。

防寒しながらおしゃれ！ 素足見えタイツ

【3COINS】「素足のように見える40デニールフェイクタイツ」\550（税込）

まるで素足のように見えるフェイクタイツ。ナチュラルな色味でさり気なく素足をカバーできるのが魅力です。公式サイトによると「編み目が非常に細かいため、引っかかりにくく普段使いしやすい」とのことで、プライベートからお仕事まで幅広く活躍する予感。カラーはベージュとライトベージュの2色があり、肌色に合わせて選べるのも嬉しいポイント。

writer：Emika.M