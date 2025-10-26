ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。ロジャーズ・センターを埋めたブルージェイズ・ファンは、失意の表情を浮かべていた。

ドジャースが1点先制した直後、初回の山本はいきなりスプリンガーに二塁打を許し、ルークスにも左前に運ばれて無死一、三塁の大ピンチ。だが、ここからゲレーロJr.を空振り三振、カークを一直、バーショを見逃し三振に斬った。

2回はクレメントの平凡なフライを一塁のフリーマンが捕れず、またも先頭打者が出塁。不運に見舞われたが、ここから3人連続で仕留めた。

初回以降、援護がない展開の中、山本は好投を続ける。7回に待望の追加点が入ると、万歳で歓喜爆発。8回は3者連続三振とつけ入る隙を与えず、9回4安打1失点。ポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

ブルージェイズにとっては、前日の初戦の11-4大勝から一転、悪夢の夜に。米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xが、「ブルージェイズファンにとって、今のところあまり楽しい夜ではない」として表情を失ったファンの動画を投稿すると、様々な声が上がった。

「楽しくない夜だ！」

「嬉し涙が悲しみの涙に変わるよ」

「ハハ、ファンが全てを物語っているな」

「トロントは静かなんだろうな？」

「入場料の価値はあった？」

第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）