ワールドシリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に先発。9回4安打無四球8奪三振、1失点の快投で完投勝利を挙げた。チームは5-1で勝利し、1勝1敗のタイに。同僚のムーキー・ベッツ内野手も「ヨシは素晴らしい仕事をした」と絶賛している。

山本は初回いきなり無死一、三塁のピンチを迎えるも後続を3人で抑えて無失点。3回に1点を失うも、4回以降は1人のランナーも許さず、105球で9回を投げ切った。4安打無四球8奪三振で1失点の快投。9回1失点で白星を掴んだ14日（同15日）の敵地ブルワーズ戦に続く、2試合連続の完投勝利となった。

遊撃を守ったベッツもエースの快投を絶賛。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のXが公開したロッカールームでのインタビュー映像の中で、「ヨシは素晴らしい仕事をした。初回から20球ちょっと投げたのに、そこから完投しちゃうんだから。100球以下に収められる可能性もあった。アメージングだよ」と称えた。

試合終盤、打者3巡目、4巡目になっても相手の裏をかける秘訣を聞かれると「彼と対戦したことないからわからないよ」と笑顔。「多くの球種を織り交ぜてストライクを奪う。両方向に変化する球種を持っている。真っすぐも速い。だからかな」と考察しつつ、「でも対戦したことがないからわからないよ」と繰り返していた。



