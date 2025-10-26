暑さやわらぎ、木々や草花が色づく季節。ひときわ鮮やかな色を見せるのが秋のバラだ。東京都練馬区の「四季の香（かおり）ローズガーデン」では、深紅や黄色など数多くのバラが見頃を迎える。



【写真】この秋おすすめの‘レヨン・ドゥ・ソレイユ’

秋に咲くバラは、昼夜の気温差により豊かな香りと深い色合いになることが特徴。同園では、フルーティーやダマスクといったバラの代表的な6種類の香り別に作庭した「香りのローズガーデン」と、バラを色別に配置し色とりどりのバラのグラデーションが楽しめる「色彩のローズガーデン」で、見ごろになった秋バラを入園無料で楽しめる。春のみ開花するものを含めると342品種621株があり、現在「6～7分咲き」で、これから最盛期を迎えるという。



同園では来月9日まで「2025オータムフェスティバル」と題し、さまざまなイベントを開催。スタッフが見どころを解説しながら園内を案内する「秋のガーデンツアー」(来月1、8日)、花苗販売や手作りの雑貨販売など日替わりでいろいろな店舗が登場する「秋みのりマルシェ&キッチンカー」(土日祝日予定)、バラ関連の商品や練馬区産のお菓子やグッズを集めたマーケットと期間限定のハロウィンスイーツが楽しめる「四季の香マーケット&カフェ」(期間中毎日)などを開く。



また、園内にはハロウィン仕様のフォトスポットやディスプレイも設置。華やかなバラの香りに包まれた秋の庭を盛り上げている。



（よろず～ニュース編集部）