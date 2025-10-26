2025年10月26日（日）、東京ポートシティ竹芝 ポートホールにて、『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』の配信を記念したスペシャルイベント「ワールドプレミア 開宴ティーパーティー」が開催されました！

イベントでは、10月29日（水）からディズニープラスで独占配信されるシーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」の第1話＆第2話が世界最速で上映され、会場は早くも＜ツイステッドワンダーランド＞の世界一色に！

会場の様子をレポートしていきます。

「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」配信直前！ワールドプレミア 開宴ティーパーティー レポート

ディズニーヴィランズにインスパイアされたキャラクターが登場する大人気ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』を原案に、ダークファンタジーの世界を描く話題のアニメーション作品。

イベント会場は赤い薔薇と白いクロスが象徴的にあしらわれ、ハーツラビュル寮を彷彿とさせるような雰囲気。

ステージには、アニメーションに出演するボイスキャスト陣が登壇しました。

作品に関するクロストーク

登壇者のみなさんは、作品への思いや演じたキャラクターの魅力を語ってくださいました。

花江夏樹さん（リドル・ローズハート 役）：

ゲームを一度収録してからのアニメーションということで、ゲームとは違った感覚をお見せできるのかなと思っています。

アニメーションでは掛け合いが楽しめたのでその空気感も伝わったらいいなと思います。

山下誠一郎さん（エース・トラッポラ 役）：

PVのコメントも楽しみで、、「初期リドルだ！」というコメントが新鮮でした。

小林竜之さん（ケイト・ダイヤモンド 役）：

5年経って、ゲームの中でもキャラクター同士の関係性が変わってきたのですが、最初の気持ちが戻ったような、あのときの（リドルに対して）ちょっと腫れ物に触るような気持ちだったことを思い出しました。

阿座上洋平さん（円満雄剣 役）：

ハーツラビュル寮のみなさんも杉山さんも温かく接してくださいました！

フリップトーク“ユニーク魔法”が使えるとしたらどんな魔法がいい？

さらに、イベントの後半には、それぞれが使いたい「ユニーク魔法」についてトークを展開する場面も。

作品の世界観を彩る“特別な魔法”をテーマに、個性あふれるトークで盛り上がりを見せました。

花江夏樹さん（リドル・ローズハート 役）は「九時には寝よ！（オフロイカズユアベット！）」

山下誠一郎さん（エース・トラッポラ 役）は、白い服の時にラーメンの汁を飛ばしちゃっても大丈夫なユニーク魔法。

小林竜之さん（ケイト・ダイヤモンド 役）は、すぐ現場に行ったり遊びに行けたらいいな、という思いで「空間移動」！

杉山紀彰さん（グリム 役）は、飼い猫のお世話をしながら旅行などのお出かけも両立できる「ポータル」

阿座上洋平さん（円満雄剣 役）は、魔法が使えず裸一貫でやっていく！という誓いが込められた、何を食べてもたんぱく質になる魔法！

質問タイム

続いてはディズニープラス公式で事前に募集したファンからの質問に回答するコーナー。

Q.皆さんが演じるキャラクターと自身の共通点をぜひ教えてください

「阿座上くんは本当にぴったりだよね」と杉山さん。

小林さんは「マインドがキャルだからケイトと一緒かも！」と一言。

みなさんそれぞれに共有点があるように感じていました。

Q.もし皆さんが開くとしたら、『どんなティーパーティー』がしてみたいですか？

いろんな産地のコーヒーを飲み比べてみたいという山下さんに、いろんなはちみつも試してみたいねと共感！

Q.皆さんがナイトレイブンカレッジに入学したらやってみたいことはありますか？

阿座上さんは、「逆に敷地外に出てみたいです」と世界を満喫する気満々のようでした。

特別企画「ツイステアニメ薔薇メーター」紹介

アニメーションの配信を記念した特設サイト『「ツイステアニメ」公式FUNサイト』での特別企画「ツイステアニメ薔薇メーター」の紹介。

会場に集まったみなさんも参加し盛り上がりました☆

ボイスキャストから一言

最後に、ボイスキャストから一言。

杉山紀彰さん（グリム 役）：

ゲームとして長く愛していただいた作品がアニメーションになりました。

出演者一同頑張っています。映像もいい感じに仕上がっています！

今度もゲーム、アニメーションともによろしくお願いします。

阿座上洋平さん（円満雄剣 役）：

こういう作品はずいぶん前から知ってはいたのですが、たくさんのキャストさんが出ていましたのでこの作品で携わることが難しいなと思っていたところ、ボイスキャストとして共演して皆さんに作品をお届けできることを光栄に思います。

よろしくお願いします！

小林竜之さん（ケイト・ダイヤモンド 役）：

ついに始まります！この日がすることを心待ちにしていました。ゲームが好きな方ももちろん、アニメーションをきっかけにこの世界に飛び込んでくださる方もいると思います。

これからもこの世界を楽しんでいただいたら嬉しいです。

山下誠一郎さん（エース・トラッポラ 役）：

早いものでいよいよ公開か・・・とワクワクしているのですが、この機会に改めて我々の始まりを振り返るというか、ツイステの魅力を再認識することができる機会となりました。

これからもっともっとたくさん広まっていけばいいなと思います！

花江夏樹さん（リドル・ローズハート 役）：

ツイステアニメは本当に素晴らしいものが出来上がったと思っています。

かなり楽しくアフレコを終えることができました。リドルをどのように感じていただけるのか楽しみにしています。

ぜひ一緒に盛り上がっていただければと思います。

「ツイステアニメ、開幕！」の掛け声でイベントは大盛り上がりのまま幕を下ろしました。

いよいよ10月29日（水）より、ディズニープラスにて独占配信がスタートする『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』

第1シーズンでは「エピソード オブ ハーツラビュル」を描き、ゲームでおなじみの寮生たちがアニメでどのように描かれるのか、注目です。

『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』シーズン1「エピソード オブ ハーツラビュル」作品概要

総監督・シリーズ構成／名取 孝浩

監督／片貝 慎

メインライター／加藤 陽一

キャラクターデザイン／中野 花香・佐藤 茜

サブキャラクターデザイン／つなきあき

色彩設計／安部 なぎさ

美術監督／松本 浩樹

3DCG ディレクター／大矢 和也

撮影監督／サイトウタカオ

編集／瀧川 三智

音響監督／菅原 三穂

音楽／尾澤 拓実

音楽制作／アニプレックス

オープニングテーマ／ Night Ravens「Piece of my world」

アニメーション制作／ゆめ太カンパニー×グラフィニカ

【キャスト】

リドル・ローズハート：花江 夏樹

エース・トラッポラ：山下 誠一郎

デュース・スペード：小林 千晃

トレイ・クローバー：鈴木 崚汰

ケイト・ダイヤモンド：小林 竜之

円満雄剣：阿座上 洋平

グリム：杉山 紀彰

ディア・クロウリー：宮本 充

＜ナイトレイブンカレッジ＞は、＜ツイステッドワンダーランド＞で伝説となっている「この世界にかつて存在した偉大なる存在」である＜グレート・セブン＞に倣った7つの寮を要する名門魔法士養成学校。

それぞれ、ハーツラビュル寮は『ふしぎの国のアリス』にインスパイアされた「ハートの女王」の厳格なる精神に、サバナクロー寮は『ライオン・キング』にインスパイアされた「百獣の王」の不屈の精神に、オクタヴィネル寮は『リトル・マーメイド』にインスパイアされた「海の魔女」の慈悲の精神に、スカラビア寮は『アラジン』にインスパイアされた「砂漠の魔術師」の熟慮の精神に、ポムフィオーレ寮は『白雪姫』にインスパイアされた「美しき女王」の奮励の精神に、イグニハイド寮は『ヘラクレス』にインスパイアされた「死者の国の王」の勤勉な精神に、ディアソムニア寮は『眠れる森の美女』にインスパイアされた「茨の魔女」の高尚な精神に、基づいた寮が存在する。

美しき女王、死者の国の王、茨の魔女、７つの“伝説”は今もなお息づいている。

そんな＜ツイステッドワンダーランド＞において、 「グレート・セブン」に倣った7つの寮を擁する名門魔法士養成学校が「ナイトレイブンカレッジ」である。

各寮を束ねる７寮長の一人が＜ハートの女王＞の厳格な精神に基づくハーツラビュル寮の寮長・リドル・ローズハート。

“真紅の暴君”と称されるリドルは、寮生たちを“ハートの女王の法律”によって厳格に支配し苦しめている。

そんな中、入学式を迎えたある日、現実世界に暮らす男子高校生・円満雄剣が＜ツイステッドワンダーランド＞に迷い込んでしまう。

時を同じくして、魔法士に憧れるモンスター・グリム（CV.杉山紀彰）が入学式に乱入。

事態を収拾すべく、学園長クロウリーの下した特別な計らいによって、雄剣はグリムの監督生として学園内で暮らすことに。

学園生活を送りながら元の世界に戻る手立てを探すことになった雄剣だが、新1年生の同級生であるエースやデュースによって様々なトラブルに巻き込まれていく。

果たして、雄剣は元の世界に戻ることができるのか。

そして、リドルはなぜ“暴君”となってしまったのか、彼が囚われているものとはーーー

2025年10月29日（水）よりディズニープラスにて独占配信

©2025 DISNEY ENTERPRISES, INC.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」配信直前！ワールドプレミア 開宴ティーパーティー レポート appeared first on Dtimes.