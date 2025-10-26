◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

大東大は、またも２位だった。５区のサラ・ワンジル（３年）で首位に立ったが、最終６区の野田真理耶（３年）が残り約１キロで城西大に抜かれ、出場１５回目で１１回目の２位となった。

雨の降りしきる中、定刻の１２時１０分に号砲が鳴った。４区終了時点で４位と苦戦していたが、エース区間の最長５区に３年連続でワンジルが登場し、流れが変わった。２年連続区間賞のエースはグングン加速。すぐに前を走る名城大を抜き去って３位浮上すると、約５キロで東北福祉大、城西大をとらえて首位に立ち、トップでつないだ。

最終６区は前回１区区間賞の野田。粘り強い走りを見せたが、城西大の金子陽向（４年）から猛追を受け、残り約１キロで抜かされた。

前日の会見で、外園隆監督は「１区から４区まで名もなき選手が並んでいるが当然優勝を狙っている。もう優勝以外にないと思っている。５区のワンジル、６区の野田で決定づける走りをしたい」と力強く話していたが、惜しくも初優勝には届かなかった。