¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥Éµ÷Î¥ÊÌ¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¤¬1500m10Ï¢ÇÆ¡¡½éÀï¤Ï2´§¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë
¡¡½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ï22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬55ÉÃ85¤Ç10Ç¯Ï¢Â³10ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï4¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Î2´§¤È¤Ê¤ê¡¢500¡¢3000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ4°Ì¤Îº´Æ£°½Çµ¡ÊANA¡Ë¤¬1Ê¬55ÉÃ97¤Ç½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ¤Ï¸åÈ¾¿¤Ó¤¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥è¥Ï¥ó¡¦¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¡£ÍèÇ¯2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤À¤±¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤±¤É¸åÈ¾¤ÎÆâÍÆ¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¡£²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤ê¤¢¤ëÂç²ñ¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï°Ê¹ß¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿¡£