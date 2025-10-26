東京VのFW山田剛綺（25）が明大との練習試合に後半途中から出場し、約30分間プレーした。

昨季は24試合に出場、1得点。前線でハードワークができるFWとして活躍し、J1残留に貢献した。だが、今年3月2日のG大阪戦（味スタ）で左膝複合靱（じん）帯損傷、半月板損傷、全治約8カ月の大ケガで手術を受け、リハビリを続けていた。すでに紅白戦には出場していたが、対外試合はケガをして以来初めて。7カ月半ぶりの“実戦”に「楽しかった」と振り返った。

1トップに入り、相手守備ラインの裏を狙ったり、ゴール前でシュートを狙った。終了間際にはヘディングシュートで惜しい場面も。「トレーナーの方やフィジコなどいろいろな人の支えでここまできた。結果で恩返しするのが一番」と、笑顔を見せる。

次は公式戦のピッチに立つことが目標だが、「今年どこかで出られると一番いい。自分のコンディションをあげて、選んでもらえるようにしたい。競争を勝ち抜いていきたい」と、今季残り3試合に新たな目標を掲げた。

城福浩監督（64）も「45分使おうと思ったが、天気もあって30分になった。ここまで来たのはメディカルと本人の努力、1カ月早い復帰だが、後戻りしないようにしたい。あと3試合あるので20人に入るチャンスあれば勢いづくことになる。フェアな競争して欲しい」と、エールを送った。