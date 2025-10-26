俳優の杉野遥亮（30）が25日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。30代を迎えた思いを語った。

杉野は20代最後の旅として憧れの地だという米カリフォルニア州のシャスタ山を訪れた。米国自体が初めてだという杉野はまずサンフランシスコに降り立ち、オーガニック料理を堪能。その後、カリフォルニアで最も美しいと言われる滝・バーニーフォールズを経て、シャスタ山を目指した。先住民の伝統儀式を体験したほか、パラグライダーに初挑戦した。

30歳を迎え、「20歳で（芸能界に）入った時と今とでは、全然考え方もスタンスも生き方も全然違うと思う。僕、ずっと飲み会とかもそうだけど、わーって、なんなきゃいけないって思ってたっていうか。俺って結構自分の時間が必要なタイプの人間なんだなとか、そういうのがあまり得意じゃなかったんだなとかって気づいたのも最近。やっぱりここに来て、もっと楽しいことをしていきたいなと思いました。自分が興味あることとか、楽しそうだなって思うことをもっとやっていきたいなって。じゃなきゃ意味ないなと思った」と抱負を語った。

「30代のテーマ」を聞かれると、「どうっていうのはあまり分かんないんですけど、なんか凄い期待してます、自分に」と杉野。「20代の頃は期待っていうより、どうしよ、どうしよ、とか。自分ってどうなんだろうって、そんなことばっかりだった気がしていて。今は凄く希望の方が大きい。自分が何が楽しいかを追求して生きていきたいなと思ってます、30代はもっと。世界中のいろんなところを知りたい。感じで。歩いたり、泳いだり、走ったりしたいです」と前を向いた。