リヴァプールが4連敗で昨季の黒星に並ぶ 過去40年間4連敗したチームがプレミアを制した実績はなし。連覇は絶望的か
リヴァプールの苦戦はまだまだ続くようだ。
プレミアリーグ第9節でリヴァプールはブレントフォードと対戦。5分、相手が得意とするロングスローからあっさり失点を許すと、45分には追加点を決められてしまう。
前半アディショナルタイムに1点を返したが、後半はフィルジル・ファン・ダイクがまさかのPK献上。終盤にモハメド・サラーがスーパーゴールで1点差に詰め寄ったが、最終的に3-2の黒星。リーグ戦では泥沼4連敗となっている。
昨季のリヴァプールは攻守両面において安定したチームだったが、今季は守備が機能していない。9試合ですでに14失点、下から数えたほうが早い数字だ。
『talkSPORT』によると、昨季のリヴァプールが14失点を喫したのは、第16節でのこと。今季はかなり早い段階で14失点しており、黒星の数は昨季の4敗にすでに並んでしまった。
また、過去40年間において、リーグ戦で4連敗したチームがプレミアリーグのタイトルを獲得した歴史はないという。今季のリヴァプールは連覇を目指すシーズンとなったが、早々に計画が崩れている。
今後のリヴァプールのスケジュールはミッドウィークでクリスタル・パレスとのカラバオカップ4回戦を戦い、プレミア第10節では好調アストン・ヴィラと激突する。