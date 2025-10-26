「アンジャッシュ」の渡部建（53）が25日に更新されたYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。ゲストのシンガー・ソングライター藤井フミヤ(63)とのエピソードを明かした。

渡部は藤井と、かつてMCを務めていたラジオやバラエティーで度々共演。渡部が紹介した飲食店を藤井が利用するなど親交があったことを明かした上で「思い出深いので言うと」と活動自粛期間中のエピソードを回顧した。

渡部が妻・佐々木希と子供と3人で外食していたところに、藤井夫婦が現れ「妻が“あれフミヤさんじゃない？”って気づいて。ごあいさつしない訳にはいかないと思って」と藤井の元へ。「思い切って“フミヤさん、すみません渡部です”って言ったら“おーっ！”って言って。素敵だったのが、普通だったら“大丈夫か？”とか“何やってんだよ”とか。フミヤさん何したか覚えてます？いきなり黙って俺にハグした」と告白。「俺もう泣きそうになっちゃって。なんて素敵な対応なんだろうって。ハグに全てが含まれている」と振り返った。

これに藤井は「奥さん（佐々木）が居るんだから“何やってんだ”とは言えないだろ」と笑い、ハグについては覚えていないと言いながらも「そうだね、ちょっと心配はしてたからね、俺は俺なりに」と語った。