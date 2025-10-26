今季限りでヤクルトを退団した鈴木康平投手（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。現役引退を表明した。

鈴木は「本日をもって現役引退します！」とつづり、野球生活25年を見守り続けてくれた両親にまずは感謝。さらに「オリックスで5年半、ジャイアンツで1年半、ヤクルトで1年。計8年間、プロ野球選手としてプレーできたことを心から誇りに思います」と投稿して、ファン、指導者、同僚などにも感謝の気持ちをつづった。

今後については「正直、これから先どうしていくかはまだ決まっていません。でも、野球を通して学んだことを胸に、新しい挑戦にも前向きに向き合っていきたいと思います」と報告した。

鈴木は日立製作所から、18年にオリックスに入団。同じ読み方をする鈴木昂平（すずきこうへい）がチームに在籍したため、「K―鈴木」の登録名でプロ生活をスタートさせた。

その後、23年5月に巨人に移籍。24年限りで退団し、今季はヤクルトの育成選手としてプレーしたが、9月に戦力外通告を受けていた。通算112試合に登板し、6勝10敗2セーブ18ホールド。

オリックスファンからすれば「K―鈴木」の方がなじみ深い。同僚からも「K（ケイ）」と呼ばれた右腕も、残念ながらユニホームを脱ぐことになった。インスタグラムにはオリックスのラオウこと、杉本から早速「お疲れ様！とりあえずディズニー行こ！」とねぎらいの言葉が添えられていた。