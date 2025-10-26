山梨県韮崎市に拠点を置く本坊酒造株式会社「マルス穂坂ワイナリー」のワインが、２０２５年に開催された国内外のワインコンクールで数々の栄誉を獲得した。

その中でもイギリス・ロンドンで開催された「インターナショナル ワイン＆スピリッツ コンペティション（ＩＷＳＣ）２０２５」では、同社の「シャトーマルス 穂坂三之蔵 ルージュ ２０２０」が金賞を受賞した。

ＩＷＳＣは、世界各国のワインが出品される権威ある国際的な品評会。受賞は高い品質と醸造技術が国際的に認められた証となった。

また同コンペティションで「穂坂日之城 キャトル・ルージュ ２０２２」「穂坂日之城 シラー ２０２２」の２つが銀賞を受賞した。「第１２回 サクラアワード（ＳＡＫＵＲＡ Ｊａｐａｎ Ｗｏｍｅｎ’ｓ Ｗｉｎｅ Ａｗａｒｄｓ）２０２５ 」では、「シャトーマルス 穂坂収穫 ブラン ２０２３」「シャトーマルス 穂坂収穫 ルージュ ２０２２」「シャトーマルス 穂坂 マスカット・ベーリーA 樽熟成 ２０２２」の３つが金賞を受賞。

フランス・パリで開催された「Ｋｕｒａ Ｍａｓｔｅｒ ２０２５」日本ワインコンクール 甲州部門では、「シャトーマルス 甲州 ヴェルディーニョ ２０２４」 がプラチナ賞および優秀賞を受賞し、最優秀賞にあたる 「審査員賞」 にも輝いた。

韮崎市穂坂の地で収穫されたぶどうから造られるワインは、甘味と酸味のバランスが良く格調高い味わいが特徴。