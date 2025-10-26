10月26日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、松山弘平騎乗の3番人気、ダノンバーボン（牡2・栗東・池添学）が快勝した。10馬身差の2着にファイアスピリット（牡2・栗東・東田明士）、3着にキタノシャカール（牡2・栗東・吉田直弘）が入った。勝ちタイムは1:51.9（重）。

1番人気で西村淳也騎乗、ジーティーピカソ（牡2・栗東・宮地貴稔）は5着、2番人気で佐々木大輔騎乗、アルダ（牡2・栗東・石坂公一）は14着敗退。

【アルテミスS】川田「次に繋がると思います」フィロステファニが重賞初制覇

能力の違いを見せつける

松山弘平騎乗の3番人気、ダノンバーボンが圧倒的なスピードを見せてデビューVを飾った。スタートから出していきハナへ。マイペースの逃げで勝負どころまで運び、直線ではグングン伸びていく二の脚を繰り出して突き放しにかかった。あっという間に後続を突き放すスピードを見せて、終わってみれば10馬身差の大楽勝。先々が楽しみな存在が現れた。

ダノンバーボン 1戦1勝

（牡2・栗東・池添学）

父：Maxfield

母：Wild Ridge

母父：Tapit

馬主：ダノックス

生産者：Blue Heaven Farm