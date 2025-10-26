ÃæÅç·ò¿Í¡õSixTONESÅÄÃæ¼ù¤¬Æ±´ü¥È¡¼¥¯ Ï¢ÍíÀèºÆ¸ò´¹¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Î½é¤á¤Æ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/26¡Û²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSixTONES¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥µ¥¿¥Ç¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µÅÚÍË23»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£SixTONES¤ÎÅÄÃæ¼ù¤ÈÆ±´ü¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¡õÅÄÃæ¼ù¡¢µ®½Å¤ÊÆ±´ü¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄÃæ¤¬¡Ö´°Á´¤Ê¤ëÆ±´ü¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Á´¤¯°ì½ï¤Ç´°Á´Æ±¤¸Æü¡×¤È½é¤á¤Æ¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç¤ò¾Ò²ð¤·¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¼ù¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡ÄÆþ¤Ã¤Æ16Ç¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»þ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤«¤é16Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¡¢º£¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¤È½Ð±é¤Ø¤Î´ò¤·¤µ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÅÄÃæ¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¼ù¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç²¶¤È¤Îµ÷Î¥¤ò±ó¤¶¤±¤¹¤®¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆâ¾ð¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë»þ¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¼ù¤ÏÎ§µ·¤Ç¡¢É¬¤ºËèÇ¯Æþ½êÆü¤Î»þ¤ËÏ¢Íí¤ò¼ù¤«¤é¤¯¤ì¤¿¤Î¡×¤ÈÆþ½êÆü¤Ë¥¢¥Ä¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÅÄÃæ¤¬·ÈÂÓ¤òÊÑ¤¨¤¿»þ¤ËÁ´¤Æ¤ÎÏ¢ÍíÀè¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÃæÅç¤ÏÏ¢ÍíÀè¤ÎºÆ¸ò´¹¤òÄó°Æ¡£ÃæÅç¤¬¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¼ù¡£µ×¡¹¤Ë¸ò´¹¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÃæÅçÀá¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖLINE¸ò´¹¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤È¤¤á¤¯¤Î½é¤á¤Æ¡×¡Ö²¶¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëLINE¸ò´¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¤½¤Î¿Í¤¬ÆüÍË»ÅÀÚ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡£´¶³´¿¼¤¯¤Æ¡×¤ÈSixTONES¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖGolden SixTONES¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÃæÅç¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÆüÍË¤ÎÌë¤òÁà½Ä¤Ç¤¤Æ¤ëSixTONES¤¬¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤è¡£¡Ø¤¦¤ï¡¢SixTONES¤ª¤â¤í¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±´ü¤Î³èÌö¤ò½ª»ÏÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÅÄÃæ¼ù¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃæÅç¤ØÅÄÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¼ù¤ÏSixTONES¤ò¿®¤¸¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡ÖÆþ½êÆü¤ËÍè¤Æ¤¿LINE¤È¤«¤Ç¤â¡ØÀäÂÐ¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤«¤é¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥¢¥Ä¤á¤Î¡£ÃË¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢SixTONES¤òÇØÉé¤Ã¤¿»þ¤ËÀÕÇ¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤È¤â¡£¡Ö2008Ç¯Æþ½êÆ±´üÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢1¸Ä¤Î²°Âæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿®¤¸¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì¤¬º£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆ±´üÌÜÀþ¤ÎÅÄÃæ¤ÎSixTONES°¦¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
