田村真子アナ、ラヴィット！放送中に「気持ち悪くなるぐらいお腹すいているときある」

TBSの田村真子アナ（29歳）が、10月25日に公開された、TBS公式YouTubeチャンネルの“同期女子会”動画で、放送中に「気持ち悪くなるぐらいお腹すいているときあるから」と語った。



TBSの宇賀神メグアナ、田村真子アナ、良原安美アナの同期3人が女子会を行い、宇賀神アナが「放送前に食べる派？」とたずねると、田村アナは「食べる。普通に。食べられる時は食べるかな？ お腹空いちゃうんだよね。食べ物、出てくるしさ」と、出演するバラエティ番組「ラヴィット！」の前に食べておくと話す。



良原アナが「たしかに匂いとかでお腹すくよね」と言うと、田村アナは「もう本当に気持ち悪くなるぐらいお腹すいてるときあるから」と話し、宇賀神アナも「しかもずっと立ってるとね、より気持ち悪くなる」と同意した。