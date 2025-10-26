女優の藤原紀香（54）が26日、自身のインスタグラムを更新。モデルの畑野ひろ子（49）、タレントの東原亜希（42）、モデルの西山茉希（39）との豪華4ショットを公開した。

「大好きな妹ちゃんたちと、今年もこの時期に集まれました」と書き始めた藤原。フジテレビ格闘ビジュアルクイーン（SRS）歴代メンバーのと再会ショットを披露。藤原は初代を務め、2代目の畑野、4代目の東原、5代目の西山も顔をそろえた。

「私にとっても“節目”として刻まれる再会の時間。ある時代から次の時代へと、メインキャスターとし想いを紡ぎ、バトンのようにつないできたsisters。私は“長女”という立場ですが、彼女たちがそれぞれのフィールドで、公私ともに輝き奮闘している姿を見ると、胸がいっぱいになります。そして、年齢や立場を越えてお互いが刺激を受け合い、励まし合える関係でいられることが、何より愛おしく感じます」と“妹たち”への思いをつづった。

「仕事、家族のことなど皆、多忙でなかなか集まれないけれど、1年に1度と言わず、もっと逢瀬を重ねたい−そう思えるほど、会うと心がぽかぽか満たされる仲間。近況報告に花が咲き、終わったばかりの万博や日本の未来を見つめる思い、そして、たわいない楽しいお喋りなど笑顔あふれる時間に感謝」と続けた。

「今年はきょうこちんが来られなかったので、2枚目には昨年の一枚を添えて…」と3代目で女優の長谷川京子を加えた5ショットも投稿。「来年の節目には、また笑顔で集まれますように」と締めくくった。