¡Ö±Ê±ó¤ËÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×NHK¹â¹»¹ÖºÂMC¤Î35ºÐ½÷Í¥àÂçÃÀ¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ã¥¹¡×¡Ö¿À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×
»É·ãÅª¤ÊÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¡¢²¼Ãå»Ñ¤Ç
¡¡NHKE¥Æ¥ì¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ ¡×¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë35ºÐ½÷Í¥¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©FLASH¡×(¸÷Ê¸¼Ò)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÆþÍèçýÎ¤¡Ê¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡Ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖBe Selfish¡×¤È¡ÖBe Yourself¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤ÏÇò¤¤¥Ó¥¥Ë¡¢²¼Ãå»Ñ¤Î»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¡¤¼¤Ò2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¥²¥Ã¥È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ã¥¹¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¡çýÎ¤¤Á¤ã¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¤¨´¶¤¸¤ä¤Í¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤Æ¿´Â¡¤¬¤Ç¤ó¤°¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¿À¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¡¥Þ¥ê¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡×¡ÖÈþËÆ¡õ¥°¥é¥Þ¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï±Ê±ó¤ËÌµÅ¨¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆþÍè¤Ï2007Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£12Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç³ýÌî¥á¥¤Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢4·î¤«¤é¤ÏNHKE¥Æ¥ì¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ ÃÏ³Ø´ðÁÃ¡×¤ÎMC¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£