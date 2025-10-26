「なぜアジア勢が片方に固まった？」U-17女子W杯の決勝T表に海外ファン注目！ 日本はR16でコロンビアに勝てば...「多くの人が北朝鮮の強さを知らない」
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、グループステージの全日程が終了。16強が出揃った。
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は、F組を首位通過。ニュージーランドに３−０、ザンビアに２−０で勝利して連勝を飾り、パラグアイとは１−１で引き分けた。
U-17女子W杯の公式アカウントが、ノックアウトステージのトーナメント表を公開。海外ファンからは次のような声があがった。
「ナイジェリアを応援する」
「ブラジル、頼むぞ！」
「スペイン対フランス、終わった...」
「決勝戦を夢見ることができる」
「困難な道のり。もし日本に勝てれば、強豪の北朝鮮と対戦か」
「みんなどこを応援？ 私はやっぱり日本」
「なぜアジア勢が片方に固まった？」
「多くの人が北朝鮮の強さを知らない」
リトルなでしこはラウンド16で、E組を２位突破したコロンビアと相まみえる。試合は日本時間で10月30日の４時にキックオフ予定。準々決勝に進めば、優勝候補の北朝鮮対ホスト国モロッコの勝者が相手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本はコロンビアと対戦！ U-17女子W杯の決勝トーナメント表
