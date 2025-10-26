◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着:全6区間38キロ)

大東文化大学が初優勝にあと一歩届かず、2位に終わりました。

1区(6.6キロ)では城西大学の本間香選手(1年)が区間新記録快走。従来の記録18秒上回ります。大東文化大学の秋竹凛音選手(1年)も食らいつき、区間記録を上回る5位でタスキをつなぎます。

2区(4.0キロ)では城西大学の兼子心晴選手(4年)が区間新記録をたたき出し、トップを快走。大東文化大学は森彩純選手(3年)が1つ順位を上げました。

3区(5.8キロ)では区間賞の東北福祉大学の佐々木菜月選手(3年)を始め上位6人が区間記録を上回るハイレベルなレース。大東文化大学の成瀬結菜選手(1年)は1つ順位を落としますが、従来の記録を3秒上回る力走をみせ、5位でタスキをつなぎます。

4区(4.8キロ)では平尾暁絵選手(3年)が区間4位の力走で4位に浮上。最長区間である5区(9.2キロ)では、ケニア人留学生エースのサラ ワンジル選手が先頭の城西大学と1分15秒差でタスキを受け取ると、前を行く名城大学、東北福祉大学を抜き、5キロ過ぎにはトップに浮上。区間歴代2位の走りで2位の東北福祉大学と48秒の差をつけます。

最終6区(7.6キロ)を託されたのは野田真理耶選手(3年)。1分17秒差の3位でスタートした城西大学の金子陽向選手(4年)の猛追にあい、残り1キロを切って逆転されます。初優勝に16秒届かず、選手たちは涙を流しました。

大東文化大学は15度の出場で11回目の2位。悲願の全日本制覇は来年以降となりました。