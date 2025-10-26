◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、渋野日向子（26＝サントリー）は2バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの74でホールアウト。通算3オーバーの47位で国内3連戦目を終えた。

「今日もショットがそんな良かったとは思えないんですけど、やっぱりパットを打ちすぎなんで」

前半を1オーバーで折り返し、後半の1番でバーディーを奪ったものの、3番で3パットのダブルボギー。終盤7番で4〜5メートルを沈めてバーディー。「なんでもいいって思って打ったらドンガラガッシャンって入りました」と、9番で7メートルのパーパットねじ込んだ。

この日もグリーン上での苦戦。「もう本当入らないんで。入るところについてるかって言われると、そうでもないかもしんないですけど。本当に入らないし、惜しくもないし。頭を抱えちゃうくらいボロボロなんで」と肩を落とした。

次週が国内4連戦の最終戦となる予定。「もう本当にやるしかない。考えることはたくさんあるし、なかなか結果につながらないけど、いい気持ちで終われるように頑張りたい」と語った。