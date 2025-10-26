¡Ú ÊæÀî²Ì²» ¡Û¡¡¥ï¥¤¥¥¤Ç¸«ÊÖ¤êÈþÇØÃæ¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¶Ã²¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ç¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊæÀî¤µ¤ó¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆüº¹¤·¤¬Îø¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡¢¤³¤Î½µËö¤â±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÆüÍË¤ÏÅìÆüËÜ¡ÁËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç±«¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Î¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#sunset¡×¡Ö#waikiki¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÊæÀî¤µ¤ó¼«¿È¤¬¥Ó¡¼¥Á¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ä¡¢Í¼Êë¤ì»þ¤Î¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤Ö¿Í¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¶õ¤È³¤ÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÄÀ¤ß¤æ¤¯ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬³¤ÌÌ¤ò¶â¿§¤Ë¾È¤é¤¹¸¸ÁÛÅª¤ÊÉ÷·Ê¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÍ¼¾Æ¤±¤Î·Ê¿§¤ËÈþ¤·¤¤¤Û¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¤ÊÍ¼Æü¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤ÊÍ¼ÍÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤ÎÍ¼Æü¤Ç¤¹¤«¡¡Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö½÷¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÊæÀî²Ì²»¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1986/02/12
¿ÈÄ¹¡§170Ñ
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
·ì±Õ·¿¡§A·¿
¼ñÌ£¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢ÎÁÍý¡¢Æüµ¢¤êÎ¹¡¢¶¥ÇÏ
ÆÃµ»¡§¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
»ñ³Ê¡§µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Èë½ñ¸¡Äê2µé¡¢ÌôÁ·¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¢ËÉºÒ»Î
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û