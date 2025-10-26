「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）

ドジャースの山本由伸投手が、大一番で圧巻投球を披露した。ブルージェイズの強力打線を相手に４安打１失点８奪三振。ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ・第２戦に続いて、ポストシーズンで２戦連続の完投勝利を成し遂げた。

【山本の快投に関する公式記録は以下】

▽ポストシーズン２連続完投勝利…ダイヤモンドバックスのカート・シリングが２００１年のナ・リーグ地区シリーズ第１、５戦、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦で３試合連続完投して以来、２４年ぶり。

▽ポストシーズン複数回の完投勝利は、ジャイアンツのマディソン・バムガーナーが２０１４年のワイルドカードゲームとワールドシリーズ第５戦で完投して以来、１１年ぶり。

▽山本は三回のカークの犠飛以降、２０打者連続アウトを記録。これはポストシーズンの球団史上最長記録であり、１９５２年ワールドシリーズ第５戦でカール・アースキンが記録した１９打者連続アウトを上回る。

▽ワールドシリーズの試合で２０打者以上連続アウトは３５年ぶり、史上５人目。他の４人はレジェンド級の投手ばかり。

☆ドン・ラーセン（２７打者連続、１９５６年・第５戦）

☆グローバー・アレクサンダー（２１打者連続、１９２６年・第２戦）

☆ダッチ・レナード（２０打者連続、１９１５年・第３戦）

☆ホセ・リホ（２０打者連続、１９９０年・第４戦）

※そのうち、試合を完投で締めくくったのはラーセン、アレクサンダー、レナード、そして山本の４人。

▽今夜の登板で、山本はダルビッシュ有（ドジャースで１７年に２登板）に続き、ワールドシリーズで複数回先発登板した日本投手になった。山本は２０２４年ワールドシリーズ第２戦でも先発。複数のワールドシリーズで先発登板したのは日本投手初。