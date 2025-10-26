◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）

女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「Ｍａｒｉｇｏｌｄ ＧＲＡＮＤ ＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。

大会前に昨年５月の団体旗揚げからレフェリーを務め、今月１７日に岩手・北上市内でクマに襲われて死亡した笹崎勝巳さん（享年６０）の追悼セレモニーを行った。

セレモニーには、長年に渡り笹崎さんと仕事を共にしたリングアナウンサーのオッキー沖田が遺影を抱き、レフェリー陣とリングに上がり、所属選手がリングを囲み追悼の１０カウントゴングをささげた。

笹崎さんは、１６日午前、住み込みで働いていた北上市の温泉旅館「瀬美温泉」の露天風呂を清掃中に姿が見えなくなった。付近には血痕があり、クマとみられる体毛が柵に付着していた。１７日午前９時ごろ、露天風呂から約５０メートル離れた雑木林内で損傷の激しい遺体が見つかった。遺体のそばにいたクマ１頭がその場で駆除されていた。笹崎さんは旅館に住み込みで働いていたという。

岩手県警は２１日に遺体が笹崎さんと確認されたと発表した。死因は出血性ショックだった。

笹崎さんは全日本女子プロレスでレフェリーとしてデビュー。ＺＥＲＯ１を運営していた株式会社ドリームオンステージの社長に就任し、レフェリーを継続しながら団体運営を行っていた。ここ数年は、栃木プロレスやマリーゴールドなどでレフェリーを務め、厳格なレフェリングと温厚な人柄で多くのレスラー、スタッフから絶大な信頼を集めていた。

沖田リングアナは、全女時代から３０年あまり笹崎さんと親交がある。２７日には北上市内で葬儀が営まれる。「笹崎さんが大好きだったプロレスをこれからも守っていきます」と声を震わせていた。