広瀬すず、「秒速5センチメートル」SixTONES・松村北斗に思ったこと
女優の広瀬すず（27歳）が、10月25日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。実写映画「秒速5センチメートル」の予告編で見たSixTONES・松村北斗の印象的なカットを本編で見て「ここの表情かい！」と思ったと語った。
実写映画「秒速5センチメートル」の奥山由之監督が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬すずとは「アット・ザ・ベンチ」などで仕事をしており、今回が3回目の出演ということで、広瀬も新作の「秒速5センチメートル」について質問していく。
広瀬は映画の予告のたびに流れる山崎まさよしの「One more time one more chance」について「めっちゃ印象的」と話し、奥山監督も「僕の中でもやっぱ『秒速』といえばこの『One more time one more chance』っていうイメージがあった」ため、「感情的というかエモーショナルなシーン」で使ったと説明する。
さらに広瀬は予告編で、SixTONES・松村北斗がアップで映る印象的なカットについて、「本編見て、ここの表情かい！と思って」と話したり、静寂のシーンには「ウルッときちゃうよね」と語った。
実写映画「秒速5センチメートル」の奥山由之監督が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。広瀬すずとは「アット・ザ・ベンチ」などで仕事をしており、今回が3回目の出演ということで、広瀬も新作の「秒速5センチメートル」について質問していく。
さらに広瀬は予告編で、SixTONES・松村北斗がアップで映る印象的なカットについて、「本編見て、ここの表情かい！と思って」と話したり、静寂のシーンには「ウルッときちゃうよね」と語った。