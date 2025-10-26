◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース最終日（2025年10月26日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、1ボギーの67で回り、大会最少ストロークを更新し、ツアー歴代2位となる通算25アンダーで逃げ切り、初日からの首位を守り完全優勝を飾った。今季4勝目、ツアー4勝目。

優勝インタビューは以下の通り。

―今の気持ちは

「長かったなという思いです」

―点数つけるなら。

「100点をつけてもいいぐらいのゴルフが4日間できたかなと思います」

―8打差でのスタート。気持ちは

「初めてこんな差をつけての最終日スタートだったので、正直どんな気持ちでプレーしていいのか難しかったんですけど、自分の課題にフォーカスしてプレーきたので、今日もいいゴルフができたと思います」

―14番のチップイン。

「難しいシチュエーションだったけど、少しふわあっていうボールで乗せれたらいいなという思いで、最近課題のアプローチが上手くいったので良かったです」

―史上初の1シーズン2度の完全優勝。

「うわあ、うれしいです。ありがとうございます。昨日、トレーナーさんに言われて初めて知ったんですけど、そんな意識せずプレーしてたので、うれしいです」

―秘訣は。

「周りのスコアを気にせず、自分のゴルフに集中してできたかなと思います」

―年間女王へ残り5試合。

「年間女王になりたいという思いが強いので、しっかりと課題に向けて残り5試合で1つでも勝てたらうれしいです」

―ファンの皆さんへ

「今日はちょっと寒い中でしたが、最後まで応援してくださりありがとうございました。皆さまの声援でなんとか4勝目をつかむことができました。これからも頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします」