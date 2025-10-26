八村塁の愛犬は「ルカ」!? ドンチッチの“珍回答”に思わず笑顔…レイカーズが仲良しコンビのクイズ動画を公開

ロサンゼルス・レイカーズの八村塁とルカ・ドンチッチ。昨シーズン途中からチームメートとなり、年齢が近いこともあって、その仲の良さが度々注目を集めてきた“名コンビ”だ。そんな二人が出演する一本の動画が、レイカーズの公式YouTubeチャンネルで公開された。

公開されたのは「チームメートチャレンジ」と題された動画。トレーニングジムのような場所で、リラックスした表情の八村とドンチッチがテーブルを挟んで座り、お互いに関するクイズに挑戦している。

企画は、お互いに関するパーソナルな質問に、それぞれがフリップボードで回答するというもの。最初の質問「ルイの犬の名前は？」に対し、ドンチッチは自信なさげにペンを走らせる。八村が正解である「ジェイク（Jake）」のボードを見せると、ドンチッチが書いた答えは、なんと自身の名前である「ルカ（Luka）」。これには八村も思わず爆笑し、和やかな雰囲気で企画はスタートした。

続く質問「ルカは何カ国語話せる？」では、八村が「5」と回答。ドンチッチの正解は「4」で惜しくも不正解。一方、八村が書いた「5」の数字に対してドンチッチが「それは何の数字だ？」とツッコむと、八村もドンチッチが書いた「4」の数字に対して「9か7みたいだ」と反撃。その後、お互いの数字にペンで修正を入れるなど、二人の仲の良さがうかがえる問題となった。

「ルイがこの夏に旅行した場所は？」という質問では、ドンチッチが「ギリシャとロンドン」と見事に正解。しかし、すぐさま「なんでスロベニアに来なかったんだ？」と問いかけるドンチッチに対し、八村は「行こうとしたよ。君に行っていいか聞いたら、『来ないでほしい』って言ったじゃないか」とまさかの“口撃”。ドンチッチが「嘘だ。嘘ついてる」と笑いながら反論するなど、二人の軽快なやり取りが繰り広げられた。

普段は見ることのできないスーパースター同士のリラックスした表情と、ユーモアあふれる掛け合いが満載のこの動画。レイカーズファンは必見の内容となっている。

【動画】八村とドンチッチが互いのクイズに挑戦





