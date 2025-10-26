かわいくて愛らしい子猫との幸せな日々。生後6カ月で飼い主に訪れた試練とは？
猫11匹と夫婦2人のにゃんかつファミリー。我が家で暮らす保護猫たちを紹介！／にゃんかつ（1）
11匹の保護猫と暮らす樹さん夫婦。行き場のない猫を保護したことをきっかけに、次々と猫を迎え入れることになり、11匹の猫と暮らす大家族になっていきました。そんな愛猫たちとの日常を発信するYouTubeチャンネル「にゃんかつ」は、チャンネル登録者数が10万人を突破し、世界中にファンを持つ人気チャンネルに。
この記事では、そんな猫たちと夫婦の暮らしを漫画でご紹介します。11匹との出会いのエピソードや、猫を迎えるために必要な準備、多頭飼いの注意点、さらに保護猫をめぐる厳しい現実についても描かれ、猫好きの方やこれから猫を飼おうと考えている方にとって、役立つ知識も満載です。
※本記事はゆきよみ（著）、にゃんかつ（監修）の書籍『にゃんかつ 11匹と2人の暮らし』から一部抜粋・編集しました。
キャリー越しに先住猫との初対面を果たした4匹目の保護猫ウリ。樹さんの心配をよそに、3匹から温かく迎え入れられたのでした。
