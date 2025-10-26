愛媛vs磐田 スタメン発表
[10.26 J2第34節](ニンスタ)
※16:00開始
主審:上原直人
<出場メンバー>
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 37 石尾崚雅
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 8 深澤佑太
MF 13 堀米勇輝
MF 24 甲田英將
MF 28 前田椋介
FW 32 藤本佳希
控え
GK 1 徳重健太
DF 3 マルセル・スカレゼ
DF 4 山原康太郎
MF 14 谷本駿介
MF 40 杉森考起
MF 48 行友翔哉
FW 10 佐藤亮
FW 15 鶴野怜樹
FW 17 村上悠緋
監督
青野慎也
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 4 松原后
DF 5 江崎巧朗
DF 38 川口尚紀
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 18 井上潮音
MF 20 佐藤凌我
FW 9 渡邉りょう
FW 71 倍井謙
FW 79 ブラウンノア賢信
控え
GK 21 三浦龍輝
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
MF 7 上原力也
MF 25 中村駿
MF 33 川合徳孟
MF 39 角昂志郎
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 14 ポラメート・アーウィライ
監督
安間貴義
