[10.26 J2第34節](ニンスタ)

※16:00開始

主審:上原直人

<出場メンバー>

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

DF 37 石尾崚雅

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 8 深澤佑太

MF 13 堀米勇輝

MF 24 甲田英將

MF 28 前田椋介

FW 32 藤本佳希

控え

GK 1 徳重健太

DF 3 マルセル・スカレゼ

DF 4 山原康太郎

MF 14 谷本駿介

MF 40 杉森考起

MF 48 行友翔哉

FW 10 佐藤亮

FW 15 鶴野怜樹

FW 17 村上悠緋

監督

青野慎也

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 4 松原后

DF 5 江崎巧朗

DF 38 川口尚紀

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 18 井上潮音

MF 20 佐藤凌我

FW 9 渡邉りょう

FW 71 倍井謙

FW 79 ブラウンノア賢信

控え

GK 21 三浦龍輝

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

MF 7 上原力也

MF 25 中村駿

MF 33 川合徳孟

MF 39 角昂志郎

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 14 ポラメート・アーウィライ

監督

安間貴義