秋田vs千葉 スタメン発表
[10.26 J2第34節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 20 吉岡雅和
MF 29 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
監督
小林慶行
※14:00開始
主審:俵元希
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 5 長井一真
DF 13 才藤龍治
DF 30 飯泉涼矢
DF 32 長谷川巧
MF 7 水谷拓磨
MF 20 吉岡雅和
MF 29 佐藤大樹
MF 66 土井紅貴
FW 34 鈴木翔大
FW 40 佐川洸介
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 2 岡崎亮平
DF 16 村松航太
MF 14 大石竜平
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 90 梅木翼
監督
吉田謙
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 35 若原智哉
DF 2 高橋壱晟
DF 13 鈴木大輔
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 20 石川大地
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 15 前貴之
DF 24 鳥海晃司
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 39 森海渡
監督
小林慶行