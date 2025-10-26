福島vs金沢 スタメン発表
[10.26 J3第33節](とうスタ)
※14:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 25 當麻颯
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
MF 37 由井航太
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 18 矢島輝一
控え
GK 31 安西駿
DF 2 山田将之
DF 28 鈴直樹
DF 55 柴田徹
MF 7 針谷岳晃
MF 8 吉永大志
MF 38 粟野健翔
FW 9 清水一雅
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 25 小島雅也
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
控え
GK 1 白井裕人
DF 16 毛利駿也
DF 39 庄司朋乃也
DF 55 平智広
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
