[10.26 J2第34節](ユアスタ)

※14:00開始

主審:高崎航地

<出場メンバー>

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

MF 47 荒木駿太

FW 9 エロン

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 1 堀田大暉

DF 19 マテウス・モラエス

DF 39 石尾陸登

DF 42 石井隼太

MF 8 武田英寿

MF 11 郷家友太

MF 32 山内日向汰

FW 48 中田有祐

FW 59 小林心

監督

森山佳郎

[サガン鳥栖]

先発

GK 12 泉森涼太

DF 13 井上太聖

DF 32 小川大空

DF 37 森下怜哉

MF 2 松本凪生

MF 5 長澤シヴァタファリ

MF 7 新井晴樹

MF 11 西川潤

MF 16 西澤健太

MF 33 西矢健人

FW 34 山田寛人

控え

GK 35 内山圭

DF 4 今津佑太

DF 30 木本恭生

DF 91 上原牧人

MF 27 櫻井辰徳

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 15 酒井宣福

FW 19 鈴木大馳

FW 47 新川志音

監督

小菊昭雄