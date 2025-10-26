仙台vs鳥栖 スタメン発表
[10.26 J2第34節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 47 荒木駿太
FW 9 エロン
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 1 堀田大暉
DF 19 マテウス・モラエス
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
MF 11 郷家友太
MF 32 山内日向汰
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄
※14:00開始
主審:高崎航地
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
MF 47 荒木駿太
FW 9 エロン
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 1 堀田大暉
DF 19 マテウス・モラエス
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 8 武田英寿
MF 32 山内日向汰
FW 48 中田有祐
FW 59 小林心
監督
森山佳郎
[サガン鳥栖]
先発
GK 12 泉森涼太
DF 13 井上太聖
DF 32 小川大空
DF 37 森下怜哉
MF 2 松本凪生
MF 5 長澤シヴァタファリ
MF 7 新井晴樹
MF 11 西川潤
MF 16 西澤健太
MF 33 西矢健人
FW 34 山田寛人
控え
GK 35 内山圭
DF 4 今津佑太
DF 30 木本恭生
DF 91 上原牧人
MF 27 櫻井辰徳
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 15 酒井宣福
FW 19 鈴木大馳
FW 47 新川志音
監督
小菊昭雄