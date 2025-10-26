山口vs富山 スタメン発表
[10.26 J2第34節](みらスタ)
※14:00開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[レノファ山口FC]
先発
GK 1 ニック・マルスマン
DF 4 松田佳大
DF 5 喜岡佳太
DF 76 磯谷駿
MF 8 野寄和哉
MF 17 田邉光平
MF 27 小澤亮太
MF 45 山本桜大
MF 55 岡庭愁人
FW 9 有田稜
FW 20 河野孝汰
控え
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 15 板倉洸
MF 7 三沢直人
MF 10 池上丈二
MF 28 小林成豪
MF 30 奥山洋平
MF 40 成岡輝瑠
FW 34 古川大悟
FW 38 末永透瑛
監督
中山元気
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 13 深澤壯太
MF 2 吉田新
MF 7 佐々木陽次
MF 8 松岡大智
MF 16 末木裕也
MF 24 河井陽介
MF 28 布施谷翔
FW 11 小川慶治朗
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 40 竹内豊
DF 88 濱託巳
MF 14 浦十藏
MF 25 亀田歩夢
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
FW 39 古川真人
監督
安達亮
