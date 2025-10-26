[10.26 J3第33節](春野陸)

※14:00開始

主審:大坪博和

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

DF 72 福宮弘乃介

MF 2 吉田知樹

MF 8 高野裕維

MF 15 小林里駆

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 26 須藤直輝

FW 18 東家聡樹

控え

GK 21 大杉啓

DF 3 中田永一

DF 38 鈴木俊也

MF 7 金原朝陽

MF 10 佐々木敦河

MF 66 三好麟大

MF 88 工藤真人

FW 29 内田優晟

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

白石尚久

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 20 山内琳太郎

DF 54 綿引康

MF 6 徳永裕大

MF 7 河野諒祐

MF 10 中山陸

MF 24 杉本蓮

MF 26 西久保駿介

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

控え

GK 31 猪瀬康介

DF 16 高野遼

DF 18 三鬼海

DF 36 中塩大貴

MF 8 大迫塁

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

FW 11 武藤雄樹

FW 19 左部開斗

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト