高知vs相模原 スタメン発表
[10.26 J3第33節](春野陸)
※14:00開始
主審:大坪博和
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
DF 72 福宮弘乃介
MF 2 吉田知樹
MF 8 高野裕維
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
FW 18 東家聡樹
控え
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 38 鈴木俊也
MF 7 金原朝陽
MF 10 佐々木敦河
MF 66 三好麟大
MF 88 工藤真人
FW 29 内田優晟
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
白石尚久
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 20 山内琳太郎
DF 54 綿引康
MF 6 徳永裕大
MF 7 河野諒祐
MF 10 中山陸
MF 24 杉本蓮
MF 26 西久保駿介
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
控え
GK 31 猪瀬康介
DF 16 高野遼
DF 18 三鬼海
DF 36 中塩大貴
MF 8 大迫塁
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
FW 11 武藤雄樹
FW 19 左部開斗
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
