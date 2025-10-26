鳥取vs宮崎 スタメン発表
[10.26 J3第33節](Axis)
※14:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 55 大嶋春樹
MF 3 永野修都
MF 8 田中恵太
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 21 河村匠
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 77 橋本清太郎
MF 2 藤田一途
MF 13 清水祐輔
MF 32 伊川拓
MF 66 土肥航大
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 4 櫻井風我
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 10 井上怜
MF 34 河合駿樹
MF 41 坂井駿也
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
