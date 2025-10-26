[10.26 J3第33節](Axis)

※14:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

DF 55 大嶋春樹

MF 3 永野修都

MF 8 田中恵太

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 21 河村匠

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 77 橋本清太郎

MF 2 藤田一途

MF 13 清水祐輔

MF 32 伊川拓

MF 66 土肥航大

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 31 岡本享也

DF 24 松本雄真

DF 28 眞鍋旭輝

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 47 奥村晃司

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

FW 18 吉澤柊

控え

GK 32 イ・チュンウォン

DF 4 櫻井風我

DF 35 江川慶城

DF 45 田中誠太郎

MF 10 井上怜

MF 34 河合駿樹

MF 41 坂井駿也

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司