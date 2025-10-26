松本vs讃岐 スタメン発表
[10.26 J3第33節](長野U)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 16 宮部大己
DF 19 杉田隼
DF 44 野々村鷹人
MF 15 山本康裕
MF 17 山本龍平
MF 22 佐相壱明
MF 23 滝裕太
MF 24 小川大貴
MF 46 安永玲央
FW 43 林誠道
控え
GK 35 神田渉馬
DF 7 馬渡和彰
DF 40 樋口大輝
MF 25 川上航立
MF 30 國分龍司
MF 36 松村厳
MF 41 村越凱光
FW 14 安藤翼
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 18 宮市剛
MF 24 上野輝人
FW 10 川西翔太
控え
GK 1 今村勇介
DF 5 小松拓幹
DF 35 左合修土
MF 21 ノ・スンギ
MF 60 森川裕基
MF 96 吉田陣平
FW 11 エドゥアルド
FW 30 丹羽詩温
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
