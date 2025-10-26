熊本vs大分 スタメン発表
[10.26 J2第34節](えがおS)
※14:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
DF 25 小林慶太
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 10 古長谷千博
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 18 半代将都
控え
GK 23 佐藤優也
MF 3 大西遼太郎
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
MF 21 豊田歩
FW 11 ベ・ジョンミン
FW 20 大崎舜
監督
大木武
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 3 デルラン
DF 31 ペレイラ
MF 6 三竿雄斗
MF 14 池田廉
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
MF 25 榊原彗悟
MF 38 天笠泰輝
FW 13 伊佐耕平
控え
GK 32 濱田太郎
DF 4 薩川淳貴
DF 30 戸根一誓
MF 8 落合陸
MF 10 野村直輝
MF 35 佐藤丈晟
FW 21 鮎川峻
FW 29 宇津元伸弥
FW 39 有働夢叶
監督
竹中穣
