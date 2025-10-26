[10.26 J2第34節](えがおS)

※14:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

DF 25 小林慶太

MF 6 岩下航

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 10 古長谷千博

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 18 半代将都

控え

GK 23 佐藤優也

MF 3 大西遼太郎

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 15 三島頌平

MF 16 松岡瑠夢

MF 21 豊田歩

FW 11 ベ・ジョンミン

FW 20 大崎舜

監督

大木武

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 3 デルラン

DF 31 ペレイラ

MF 6 三竿雄斗

MF 14 池田廉

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

MF 25 榊原彗悟

MF 38 天笠泰輝

FW 13 伊佐耕平

控え

GK 32 濱田太郎

DF 4 薩川淳貴

DF 30 戸根一誓

MF 8 落合陸

MF 10 野村直輝

MF 35 佐藤丈晟

FW 21 鮎川峻

FW 29 宇津元伸弥

FW 39 有働夢叶

監督

竹中穣