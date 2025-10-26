新潟vs神戸 スタメン発表
[10.26 J1第35節](デンカS)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 21 田代琉我
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 7 谷口海斗
MF 8 白井永地
MF 28 島村拓弥
MF 41 長谷川元希
FW 30 奥村仁
FW 65 ブーダ
控え
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 31 堀米悠斗
DF 35 千葉和彦
MF 33 高木善朗
MF 50 植村洋斗
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
FW 99 小野裕二
監督
入江徹
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 2 飯野七聖
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 6 扇原貴宏
MF 18 井出遥也
MF 25 鍬先祐弥
FW 9 宮代大聖
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
控え
GK 50 オビ・パウエル・オビンナ
DF 15 本多勇喜
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
MF 7 井手口陽介
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
MF 77 グスタボ・クリスマン
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
吉田孝行
