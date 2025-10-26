[10.26 J1第35節](デンカS)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 21 田代琉我

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 15 早川史哉

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 7 谷口海斗

MF 8 白井永地

MF 28 島村拓弥

MF 41 長谷川元希

FW 30 奥村仁

FW 65 ブーダ

控え

GK 1 藤田和輝

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 31 堀米悠斗

DF 35 千葉和彦

MF 33 高木善朗

MF 50 植村洋斗

FW 18 若月大和

FW 55 マテウス・モラエス

FW 99 小野裕二

監督

入江徹

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 2 飯野七聖

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 41 永戸勝也

MF 6 扇原貴宏

MF 18 井出遥也

MF 25 鍬先祐弥

FW 9 宮代大聖

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

控え

GK 50 オビ・パウエル・オビンナ

DF 15 本多勇喜

DF 23 広瀬陸斗

DF 31 岩波拓也

MF 7 井手口陽介

MF 13 佐々木大樹

MF 14 汰木康也

MF 77 グスタボ・クリスマン

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

吉田孝行