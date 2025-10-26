「1戦1戦勝っていけばその先に…」急成長で柏の中盤支えるMF中川敦瑛、“2冠”への自信
[10.25 J1第35節 柏 2-0 横浜FC 三協F柏]
Jrユース、ユースと中高の6年間を横浜FCのアカデミーでプレーしていた柏レイソルのMF中川敦瑛にとって、初の古巣戦。
「やっぱり特別な思いはあるチームなので。それでも全く試合に影響はしてなかった。自分はただこのチームの勝利のためにプレーするっていうことを考えてピッチに立ったので、やっているときは古巣だからとかっていう気持ちはなく、ただ相手を倒したいっていう気持ちでプレーしてました」
ブレることなく、柏の勝利ために攻守で高い貢献度を見せた。
ルヴァン杯準決勝第2戦・川崎戦以降の公式戦3試合は、MF戸嶋祥郎とボランチで先発している中川。戸嶋が川崎F戦後に「お互いの特徴を考えたら、僕は下がって彼が前に出るっていうのが1番いいものになると思っていた」というように、中川が高い位置に進入する場面を増やしている。
今シーズン、法政大から柏に加入した中川は、充実のルーキーイヤーを送っている。
5月10日の第16節・岡山戦でプロデビュー。そのときはわずか3分の出場にとどまったが、同21日のルヴァン杯3回戦・山口戦で先発に起用されると、シャドーの位置で決勝点となるプロ初ゴールをマークした。6月のルヴァン杯プレーオフラウンド・東京V戦では、本職ではないボランチとして先発のチャンスを得ると、第1戦で決勝ゴール、第2戦で決勝アシストを記録する。
中川の台頭という明るいニュースの裏で、今季で大きな存在感を放っていたMF熊坂光希が、6月の日本代表活動で右膝前十字靭帯断裂を負い、離脱。代役として抜擢されたのが、中川だった。6月15日のJ1第20節・東京V戦以降のリーグ全試合で先発。MF原川力、MF手塚康平と負傷者が続いたボランチ陣の穴を見事に埋めて、優勝争いを演じるチームを支えている。
「明確に優勝が手の届くところに自分たちは来た。変わらず1戦1戦勝っていけばその先に優勝がある」と力を込める中川。残り3節、勝ち点1差の2位で、鹿島の背中を追う。
リーグ最終盤戦の前、来週11月1日には広島とのルヴァン杯決勝が控えている。
「今年リーグで戦って勝敗のついてない相手で、強度の高い相手でもあるので難しい試合にはなると思いますけど、しっかり自分たちのサッカーをして、圧倒して勝てればいいかなと思います」
23歳のMFは、“2冠”へ向けて確かな自信をのぞかせた。
(取材・文 奥山典幸)
