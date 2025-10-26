ヒグチアイが、スマートフォンRPG『アークナイツ』(中国大陸版)の、ゲーム・ローンチ6.5周年を記念したイメージソングに「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」を書き下ろした。自身初の”アークナイツ”とのタッグとなる。

「ぼくらが一番美しかったとき」はデジタルシングルとして順次配信開始。スケール感溢れるストリングスとピアノが鳴り響く壮大なバンドサウンドを優しく温かな歌声が包むバラード楽曲だ。動画サイト”bilibili”では、「ぼくらが一番美しかったとき」と”アークナイツ”のコラボPVが公開されている。

10月29日には、「ぼくらが一番美しかったとき」も収録されるキャリア6枚目のニューアルバム『私宝主義』がリリースされる。11月4日にはタワーレコード新宿店にてインストアイベントも予定されているほか、アルバムの全曲トレーラーも公開された。

ヒグチアイはメジャーデビュー記念日の11月23日から全国ツアー＜ただわたしがしあわせでありますように＞をスタート。東京・日本橋三井ホールを皮切りに弾き語りのソロ公演で全国8ヶ所を廻り、初のZepp DiverCityを皮切りにバンド編成での東名阪ツアーと初の韓国公演も控えている。チケットは一般発売中。

■ヒグチアイ / 塞壬唱片MSR

配信シングル「ぼくらが一番美しかったとき/When We Were the Most Beautiful」

https://higuchiai.lnk.to/When_We_Were_the_Most_Beautiful

◾️6thアルバム『私宝主義』

2025年10月29日（水）リリース

予約：https://higuchiai.lnk.to/6thalbum_cd ◆初回限定盤［CD＋BD］：PCCA-06430 6,600円（税込）

・Blu-ray収録内容

2024年12月に行われた東京国際フォーラムホールCでのライブ映像を収録予定 ◆通常盤［CDのみ］：PCCA-06431 3,300円（税込） ◆ショップ別先着予約購入特典

・Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別）

・楽天ブックス：クリアポーチ（W130×H135）

・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ

・タワーレコード：ステッカーType A

・HMV・HMV&BOOKS：ステッカーType B

※特典は数に限りがあり、発売前でも終了する可能性がございます。お早目のご予約・ご購入ををお勧めいたします。

※ECショップでは、「特典付き」商品カートと「特典なし」商品カートがある場合がございます。ご注意ください。

※対象店舗であっても、一部取り扱いのない店舗がございます。ご予約・ご購入の際には、特典の有無をご確認ください。

◾️＜HIGUCHIAI solo/band tour 2025-2026“ただわたしがしあわせでありますように”＞ -solo-

2025年11月23日（日）東京 日本橋三井ホール

open 16:15 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2025年11月24日（月・祝）宮城 エル・パーク仙台 スタジオホール

open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年11月29日（土）神戸 KOBE QUILT

［1st］open 14:30 / start 15:00 ［2nd］open 17:30 / start 18:00 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年1月10日（土）広島 CLUB QUATTRO

open 15:30 / start 16:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：YUMEBANCHI広島 https://www.yumebanchi.jp/

2026年1月11日（日）高松 オリーブホール

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円 / ドリンク代別

info：DUKE高松 087-822-2520 https://www.duke.co.jp/

2026年1月17日（土）福岡 RESOLA HALL

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：BEA 092-712-4221 https://www.bea-net.com/

2026年1月24日（土）札幌 モエレ沼公園 ガラスのピラミッド

open 17:00 / start 17:30 自由席 / 前売5,300円 当日5,800円 / 整理番号付

info：WESS info@wess.co.jp

2026年1月31日（土）長野 千石劇場

open 17:30 / start 18:00 全席指定 / 前売5,800円 当日 6,300円

info：FOB新潟 025-229-5000 http://www.fobkikaku.co.jp/ -band-

2025年12月6日（土）韓国 Blue square SOL Travel Hall

Info：https://tickets.interpark.com/contents/notice/detail/10709

2026年2月13日(金) 東京 Zepp DiverCity(TOKYO)

open 18:45 / start 19:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOGO TOKYO https://sogotokyo.com/

2026年2月22日（日）大阪 GORILLA HALL OSAKA

open 17:00 / start 17:30 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SOUND CREATOR 06-6357-4400 https://www.sound-c.co.jp/

2026年2月23日（月・祝）名古屋 NAGOYA ReNY limited

open 16:30 / start 17:00 全席指定 / 前売 6,800円 当日 7,300円 / ドリンク代別

info：SUNDAY FOLK PROMOTION 052-320-9100 https://www.sundayfolk.com/ ◆9月27日（土）10:00〜チケット一般発売

イープラス https://eplus.jp/higuchiai/

ローソンチケット https://l-tike.com/higuchiai

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/higuchiai-t/