»³ËÜÍ³¿¤ò¥á¥¸¥ã¡¼1497È¯¥È¥ê¥ª¤¬ÂçÀä»¿¡¡A¥í¥Ã¥É¡Ö·æºî¡×¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¡ÖB¥¸¥§¥¤¥º¤ò»´¤á¤Ë¡×¥¸¡¼¥¿¡¼¡Öµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ò5-1¤ÇÀ©¤·¡¢ÄÌ»»1¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¡£3¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆMLBÄÌ»»1497È¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿»³ËÜ¡£Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤ÈÁê¼ê¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4²ó°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£9²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó2»î¹çÏ¢Â³´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎMLBÀìÌçX¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»696ËÜÎÝÂÇ¤Î¡ÈA¥í¥Ã¥É¡É¤³¤È¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¡¢Æ±541ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹»á¡¢Æ±260ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤¬»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥É¥ê¥²¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖÁê¼êÂÇÀþ¤¬1ÆüÃæ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0-1¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Èà¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¼è¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï9²ó¤òÅê¤²¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë·æºî¤À¡×¤ÈºÇÂçµé¤Î»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹»á¤¬¡Ö¿¿¤óÃæ¤ÎÂÇ¤Æ¤ëµå¤ò·è¤·¤ÆÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¡Ê»³ËÜ¡Ë¤ÏÈà¤é¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤Î¿ÍÀ¸¤ò»´¤á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡ÖÈà¤Ï»î¹ç¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æµå¼ï¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Í½Â¬¤·¤ÆÅö¤¿¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë