間宮祥太朗、“友人”SixTONES・田中樹にカメラ越しで“謝罪”「俺は知ったこっちゃない」
俳優の間宮祥太朗が、25日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）内「カメラに向かってごめんなさい」に出演し、友人の田中樹（SixTONES）に謝罪した。
【写真】ごめんなさい…間宮祥太朗に謝る森本慎太郎（SixTONES）
間宮は「友だちに高いものを買わせて、ごめんなさい」と切り出し、「田中樹に撮影現場のセットを買わせました」と告白。「田中樹がシャンデリアを『あれかっこいいですね〜』って。それはもうチャンスなので、すぐ美術さん呼んで、『あのシャンデリア、おいくらくらい？』って話をして。（田中が）『いやいや、間宮くん。シャンデリアいらないです。それで言うと、あの棚はかっこいいっすね』と言っていたので、（美術担当者が）『美術で借りているものなので、実際の販売の値段よりはお安くできるかもしれません』と。『そんなことないぞ！お願い』って。お願いって言っちゃいました」と、田中が現場の棚を購入した経緯を説明した。
田中はその後、「何も採寸とかしてなくて、玄関ほぼその棚で埋め尽くされちゃって入口が狭いです」と間宮に明かしたそう。間宮は「俺は知ったこっちゃないです」と反省はしていない様子で、スタジオの笑いを誘っていた。
