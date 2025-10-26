お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが２４日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、鬼越の大先輩、オール阪神・巨人の阪神をゲストに迎えた。

阪神は「強烈やで…」と相方・オール巨人の逸話を披露。「（巨人が）腕っぷしが強いのは知ってるやん？漫才コンビ組んだ頃、リンゴなんかをクシュクシュっと割っててんから。握力が８０ナンボあんねんもん。嘘ちゃうよ」と切り出した。

「（巨人は）バイクが好きでバイクのネジを（レンチで）締めてんねんけども。『ちょっと待ってやー。バイク直してるから行くわ』って言うて。横で見たらネジ、ブチって引きちぎってんねん。締めすぎて…」と超人的な握力を振り返った。

阪神は「昔『モーレツ！！しごき教室』いうてね…」と、芸人たちが各界のエキスパートを招いて技術を学んでいく番組の出演を回想。

「格闘家が来たら、先生とお弟子さんたちと格闘せなアカンかった。柔道の先生やったら柔道をすると。相方は柔道めちゃくちゃ強いねん。ごっつ強かってん。ほんで、その『モーレツ！！しごき教室』でも（空手の）師範代に（巨人は）回し蹴りでいって。先生、しゃべらんようになったなと思ったら。最後に『歯が折れました…』って。（巨人の正拳が）バコーン！っと入ってんねん」と明かした。

阪神は、さらに有名なプロキックボクサーの授業でも「うちの相方の回し蹴りやったら受けれるやろと思ったんやろな。バシーン！って（巨人の回し蹴りが）入って。ほんで舞台から４列ぐらい向こうまで飛んでいきはってん」と回想。強烈すぎる巨人の逸話で鬼越の２人を絶句させていた。