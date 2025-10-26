2024年、全国で亡くなった独り暮らしの人は、約7万6000人。孤独死が深刻です。every.かごしまでは、これまで様々な取材を続けてきました。すると、1人の男性と出会いました。



（仮名・山下 剛さん）

「最初は、自分の命を絶とうかなって・・・」

仕事を辞め、貯金を使い果たし、退去命令を受けた身寄りのない男性。全てを失いかけましたが、ギリギリの所で踏みとどまりました。目指すのは、孤独死ゼロの社会。新たな見守りの形で、つながりを作る活動を取材しました。

■孤独死ゼロを目指す！「やどかりプラス」の取り組み

鹿児島市下荒田。マンションの一室に孤独死ゼロを目指す『NPO法人やどかりプラス』があります。広報担当の寺尾 真次さんです。やどかりプラスが行うのは、身寄りのない人への居住支援。2年間、2万円を受け取る代わりに「連帯保証」を提供しています。

（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「行く先が無くなってしまった方ですよね。連帯保証がしてもらえず、入居するのが難しい。不動産会社に断られた方。様々な理由があるんですけど」



寺尾さんには、気がかりな男性がいました。

（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「こんにちは…おはようございます」



山下 剛さん（仮名）51歳。2週間ほど前にシェルターと呼ばれる、この部屋に入りました。家賃が払えず、退去を命じられインターネットカフェで数日過ごした後、やどかりプラスの存在を知りました。

（仮名・山下 剛さん）

「シェルターは快適なんですけど…。不安感がすごくて、今のこの状況に関しても、自分が情けない。色んな人に迷惑をかけているのかなと思うとツライ所はある」

元々、営業の仕事をしていた山下さん（仮名）。働き盛りの最中、人との関わりで思い悩むようになったと言います。



（仮名・山下 剛さん）

「会社とお客様と社内での上下関係。年齢的にも板挟みが辛くて・・・」

介護をしていた母が、7年前に亡くなり人生が暗転します。



（仮名・山下 剛さん）

「母のために頑張らないといけないというのがあって、どんな嫌なことがあっても頑張ってきたけど。最初は自分の命を絶とうかなという所までいっていたんですけど、首を吊ろうと思っても最後が、かけきらない。恐怖感というんですかね…」

着の身着のまま、たどり着いたシェルター。生活に必要なものは、ほぼ揃っていますが万が一を考え、包丁は使用禁止、ガスも使えません。やどかりプラスでは、山下さん（仮名）のような身寄りのない人、400人以上の居住支援を行っています。

孤独死につながる「孤立」をなくそうと、新たな見守りの形も生み出しました。それが、週１回の居場所サロン『CoCoDe』。プロの支援員が見守る従来の形ではなく、当事者同士が互いに見守る形に行きつきました。

（NPO法人やどかりプラス・芝田理事長）

「ここに来ることで、つながりが出来るじゃないですか。つながりができることで、元気になる。本人が、自分の力で獲得するのが本当のつながり。本人同士が、つながってもらうのが一番だな」



自分を支えてくれる人ができることで、支えるべき人ができる。ここで生まれた「新たなつながり」が、孤独死を防ぐことにつながると信じています。

■「全部、拾っていきたい！」支援の原点は！？

シェルターに入って約3週間、山下さん（仮名）は、生活保護の申請も済ませ、新たな住まいが決まりました。



（仮名・山下 剛さん）

「ギリギリの所で、踏みとどまった感じですね。もうダメかなと思った所で、そういうシステム自体を知らなかったので」

広報担当の寺尾さんも特別な思いでいました。



（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「仲間が増えたという気持ちが強い。自分も当事者だったのもある。一般職員とは違う感覚かもしれないですけど」

実は、寺尾さんも、やどかりプラスに救われた１人です。大阪出身の寺尾さんは、広告の会社に勤めていましたが、30歳過ぎに東京で独立。仕事は順調でしたが、少しずつ煩わしさを感じるようになったそうです。

（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「どんどん、売り上げは上がっていくんですけど、それを見ている周りの人間が、あやかろう、関わろうとする人が増える。そうなった時に面倒くさいとなった」

独立前に妻とは離婚、2人の子どもが大学に進学し養育費が必要なくなった時、ふと思いました。



（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「生きていても、しょうがないなと思った。何のために生きているんだろう…」



死に場所を求めるようにやってきたのが、九州。所持金が底をついた時、鹿児島で出会ったのが、やどかりプラスでした。

（NPO法人やどかりプラス・寺尾真次さん）

「当事者だった人に言われた方が、親身に感じて言葉が入りやすい。『もういいんだ。１人で死なせてくれ』と仰る方もいる。だけど、待ってください！なんとか切り捨てず、全部、拾っていければと思う」

2人がやってきたのは鹿児島市役所。やどかりプラスが、連帯保証人になることで、新しい住まいが見つかりました。生活保護を受ける山下さん（仮名）に、入居の準備金など12万9620円が、鹿児島市から支給されました。

（仮名・山下 剛さん）

「（ちょっと落ち着きましたね？）そうですね。新たな生活の第一歩という感じですかね」



新たな住まいは、鹿児島市の静かな住宅地のマンション。シェルターで使っていた布団を運び込みます。

（仮名・山下 剛さん）

「きれいに見えています…」



ベランダからは、桜島がきれいに見えました。



（仮名・山下 剛さん）

「結構、気に入っています。場所もいいかなと思って」

ここから生活のリスタートです。



（仮名・山下 剛さん）

「持ち物も、これが全てですもんね。僕の。本当に、1からのスタートなので頑張って立て直していきたいと思います」



全てを失っても、また、つながりを持てる社会に。人と人との「つながり」には、孤独死の原因である「孤立」をなくす力があります。

（KYT news.everyかごしま 2025年10月14日放送）