立ち喰い鮨やクラフトビールも！ この秋旅したい“金沢”の魅惑のスポット

北陸新幹線が開通し、アクセスしやすくなった富山、石川、福井。しかもそれぞれの街は今、心ときめく話題、スポットが目白押し！ 北陸の中心地・金沢では、3年前に新しくなった「石川県立図書館」が、コンセプチュアルかつ圧巻の蔵書で、まさに本のワンダーランド！ さらに、1貫ずつ職人が目の前で握る鮨をカジュアルに楽しめる『立ち喰い鮨 人人』、創業2年目でアメリカの権威ある品評会で金賞を受賞した金沢生まれのクラフトビールブランド直営の『ブルークラシック タップルーム』などのニューカマーも、美食の街に新たなムーブメントを起こしてくれそうな気配が。

革新的な試みや新ショップのオープンなど、常に話題に事欠かない北陸の中心地、金沢。その中から、さまざまな刺激をくれる注目スポットをピックアップ！

【石川県立図書館】図書館のイメージを覆す新時代の本のワンダーランド

“公園のような図書館”を設計コンセプトに、2022年にオープン。

地上4階、地下1階建ての円形劇場のような巨大図書館。最大の特徴は、「好奇心を抱く」「生き方に学ぶ」など、12のテーマ別に分類し、多くの本を面陳列していること。館内はおしゃべりOKで、あちらこちらにソファやベンチもあるので、お気に入りの場所でのんびりと寛ぎながら読書に耽ることができる。

Information

石川県立図書館

金沢市小立野2-43-1 TEL. 076-223-9565 閲覧エリア9:00〜19:00（土・日・祝日〜18:00） 文化交流エリア9:00〜21:00（土・日・祝日〜18:00） 月曜（祝日の場合は翌平日）休 北陸鉄道バス・石川県立図書館バス停、または崎浦・県立図書館口バス停よりすぐ。

詳しくはこちら

【ブルークラシック タップルーム】金沢発のクラフトビールブランドの直営店

常時6種類あるビールの中から3種類を飲み比べできるセットが人気。\1,300。

仕込みの度に新鮮な液体酵母を使うクラフトビールは、雑味のない繊細でクリアな味わいが魅力。ビールは月替わりで常時6種類を揃えるが、クラフトビール界のオリンピックといわれるWorld Beer Cupで2023年に金賞を受賞した「ドリス ノ ジャガー ヲ」はシグネチャー。

Information

ブルークラシック タップルーム

金沢市片町1-3-3 とどろきビル1F TEL. なし 11:00〜15:00（土・日・祝日13:00〜21:00） 月・火曜休 営業日などの詳細はInstagram（@brewclassicbeer）で確認を。北陸鉄道バス・片町バス停より徒歩約5分。

【立ち喰い鮨 人人（じんじん）】カジュアルに本格的な握りを味わう粋な時間

手巻き寿司が定番で加わるコース（味噌汁、梅の茶碗蒸し付き）は8貫\3,800〜。

富山の人気店『鮨し人』が移転。「本格鮨を予約なしでも気軽に楽しめるように、立ち喰いスペースを作りました」と店主の木村泉美さん。ハイスツールが並ぶ空間は気どらない雰囲気。とはいえ、まろやかな赤酢を使ったシャリが新鮮なネタを引き立てる握りは、富山時代と変わらぬ美味しさ。

Information

立ち喰い鮨 人人

金沢市片町1-10-5 TEL. 076-213-7181 11:00〜15:00（14:00LO）、17:00〜23:00（22:30LO） 日曜（祝日の場合は翌日）休 北陸鉄道バス・片町バス停より徒歩約3分。

詳しくはこちら