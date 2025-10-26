女の子に人気の「マメな男」が実際にしていること９パターン
「マメな男性はモテる」とよくいわれますが、一体彼らは普段どんなことを実践しているのでしょうか。そこに、女の子の心をとらえる秘けつがあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性244名に聞いたアンケートを参考に「女の子に人気の『マメな男』が実際にしていること」をご紹介します。
【１】しつこくない程度に、「好きだよ」と自分の気持ちを言葉で伝えてくれる
「やっぱり言葉にしてくれると嬉しいし、安心する」（20代女性）というように、定期的に言葉で気持ちを伝えてくれる男性が好きという女の子も。付き合う前はもちろん、付き合ってからも言葉や行為で、女の子への想いを伝え続けましょう。
【２】部屋がキチンと片付いていて、いつ遊びに行ってもくつろげる
「しっかりしてるなーって感心するし、快適に過ごせていい！」（30代女性）というように、女の子いわく、マメな男は整理整頓も得意なようです。学校や職場なら机の周りやカバンの中を綺麗にしておくと好印象を与えられるかもしれません。
【３】ちょっとした会話の内容を覚えていて、欲しいものをプレゼントしてくれる
「『いいなー』と呟いただけだったのに、全く同じものをくれるなんて！」（20代女性）というように、女の子の発言に耳を傾けて望みを叶えてこそマメ男という意見も。会話の内容よりもポロッと口にした独り言にこそ、女の子の願望が隠されていそうです。
【４】お店の予約などデートの準備にぬかりがない
「段取りがいいので当日スムーズ。『日差し強いよ』と、準備するものまで気にかけてくれる」（20代女性）というように、入念な下調べと準備ができる人を指すという女の子も。前日に「どこに行って何をする」というプランだけでも共有するようにしてはいかがでしょうか。
【５】誕生日などの記念日は何があっても忘れずに祝う
「付き合った日まで覚えてて、サプライズしてくれた」（20代女性）というように、マメな男は記念日のお祝いを欠かさないようです。「うっかり忘れ」を防止するため、リマインダーとして携帯電話のスケジュールにアラームをかけるのも手でしょう。
【６】小さなことでも「ありがとう」や「ごめんなさい」を言う
「切り際の『電話ありがとうね』が嬉しい」（20代女性）というように、ちょっとしたことでも、口に出して感謝したりできるのがマメな男だという人も。メールをもらったときや、何かを取ってもらったときなどにも、面倒がらず「ありがとう」と伝えてみてはいかがでしょうか。
【７】忙しくて連絡できないときは事前にその旨を伝えてくれる
「『運転するからレス遅くなるかも』とか連絡もらうと、丁寧な人だなって思う」（20代女性）というように、女の子の心配や不満を避けるための事前連絡にマメさを感じる女の子も。忙しくても「今取り込み中、終わり次第連絡するね」などと、やさしくケアしたいところです。
【８】女の子からの連絡には即返事をする
「すぐ返信がくると安心するし、大切に思ってくれている気がする」（10代女性）というように、連絡をしたときのリアクションの良さが気に入っている女の子も。たとえばメールの場合、じっくり内容を吟味するより、素早く返信したほうが喜ばれるのかもしれません。
【９】毎日欠かさずにメールや電話をする
「いつも私のことを考えてくれている気がして嬉しい」（20代女性）というように、こまめに連絡をするのがマメな男の基本条件のようです。ただし、女の子からの返信が来る前に一方的に連絡し続けると「ウザい」と思われるので加減には注意しましょう。
女の子を喜ばせたり、安心させたりするためにできることを、すぐに実行するのが「マメな男」の特徴と言えそうです。「ずぼら」と言われてしまう人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計244名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】しつこくない程度に、「好きだよ」と自分の気持ちを言葉で伝えてくれる
「やっぱり言葉にしてくれると嬉しいし、安心する」（20代女性）というように、定期的に言葉で気持ちを伝えてくれる男性が好きという女の子も。付き合う前はもちろん、付き合ってからも言葉や行為で、女の子への想いを伝え続けましょう。
「しっかりしてるなーって感心するし、快適に過ごせていい！」（30代女性）というように、女の子いわく、マメな男は整理整頓も得意なようです。学校や職場なら机の周りやカバンの中を綺麗にしておくと好印象を与えられるかもしれません。
【３】ちょっとした会話の内容を覚えていて、欲しいものをプレゼントしてくれる
「『いいなー』と呟いただけだったのに、全く同じものをくれるなんて！」（20代女性）というように、女の子の発言に耳を傾けて望みを叶えてこそマメ男という意見も。会話の内容よりもポロッと口にした独り言にこそ、女の子の願望が隠されていそうです。
【４】お店の予約などデートの準備にぬかりがない
「段取りがいいので当日スムーズ。『日差し強いよ』と、準備するものまで気にかけてくれる」（20代女性）というように、入念な下調べと準備ができる人を指すという女の子も。前日に「どこに行って何をする」というプランだけでも共有するようにしてはいかがでしょうか。
【５】誕生日などの記念日は何があっても忘れずに祝う
「付き合った日まで覚えてて、サプライズしてくれた」（20代女性）というように、マメな男は記念日のお祝いを欠かさないようです。「うっかり忘れ」を防止するため、リマインダーとして携帯電話のスケジュールにアラームをかけるのも手でしょう。
【６】小さなことでも「ありがとう」や「ごめんなさい」を言う
「切り際の『電話ありがとうね』が嬉しい」（20代女性）というように、ちょっとしたことでも、口に出して感謝したりできるのがマメな男だという人も。メールをもらったときや、何かを取ってもらったときなどにも、面倒がらず「ありがとう」と伝えてみてはいかがでしょうか。
【７】忙しくて連絡できないときは事前にその旨を伝えてくれる
「『運転するからレス遅くなるかも』とか連絡もらうと、丁寧な人だなって思う」（20代女性）というように、女の子の心配や不満を避けるための事前連絡にマメさを感じる女の子も。忙しくても「今取り込み中、終わり次第連絡するね」などと、やさしくケアしたいところです。
【８】女の子からの連絡には即返事をする
「すぐ返信がくると安心するし、大切に思ってくれている気がする」（10代女性）というように、連絡をしたときのリアクションの良さが気に入っている女の子も。たとえばメールの場合、じっくり内容を吟味するより、素早く返信したほうが喜ばれるのかもしれません。
【９】毎日欠かさずにメールや電話をする
「いつも私のことを考えてくれている気がして嬉しい」（20代女性）というように、こまめに連絡をするのがマメな男の基本条件のようです。ただし、女の子からの返信が来る前に一方的に連絡し続けると「ウザい」と思われるので加減には注意しましょう。
女の子を喜ばせたり、安心させたりするためにできることを、すぐに実行するのが「マメな男」の特徴と言えそうです。「ずぼら」と言われてしまう人は、参考にしてみてはいかがでしょうか。（外山武史）
【調査概要】
期間：2013年7月21日（日）から7月28日（日）まで
対象：合計244名（10代、20代、30代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査