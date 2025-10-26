ÌÀÆü27Æü¤ÏÂçºå¡¦Ì¾¸Å²°¤ÇÆ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ËÃí°Õ¡¡31Æüº¢¤âµ¤°µÊÑ²½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×
ÌÀÆü27Æü¤Ï¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¡¢µ¤°µ²¼¹ß¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢31Æü(¶â)º¢¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¤ò´Þ¤à¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü27Æü¡¡Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤Ç¤Ïµ¤°µ²¼¹ß¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÃí°Õ
ÌÀÆü27Æü¤Ï¡¢À¾¹âÅìÄã¤ÎÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹âÃÎ¤Ê¤É¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤Ë¶á¤¤»¥ËÚ¤ä¶üÏ©¤Ç¤âµ¤°µ¤¬²¼¹ß¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ê¤Éµ¤°µÊÑ²½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¤½ê¤Ç¤Ï¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
31Æü(¶â)º¢¤Ïµ¤°µÊÑ²½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬Âç¤¤¤
¤³¤ÎÀè¤Ï¡¢µ¤°µ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ÎÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë31Æü(¶â)º¢¤Ï¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤òÁ°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ò´Þ¤à¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¤°µÊÑ²½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ã£¤·¤¿Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾É¾õ¤¬¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÂÐºö
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¡¦¼ó¡¦¸ª¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤È´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢38¡Á40¡îÄøÅÙ¤ÎÄã¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°å³ØÅªÉ½µ´Æ½¤:¤»¤¿¤¬¤äÆâ²Ê¡¦¿À·ÐÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¡µ×¼ê·ø»ÊÀèÀ¸